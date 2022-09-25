Первая советская актриса на обложке Playboy: не поверите, где она сейчас

В 1988 году фильм «Маленькая Вера» Василия Пичула имел эффект разорвавшейся бомбы. Советские зрители были в шоке от обилия постельных сцен в картине. Главную роль в фильме сыграла актриса Наталья Негода. После премьеры на Негоду обрушилась слава: ее стали приглашать на международные кинофестивали, взяли на роль соведущей премии «Оскар» и даже сняли для обложки журнала «Playboy».

Через год актриса появилась в трагикомедии «В городе Сочи темные ночи» все того же Пичула, но фильм не имел такого успеха. Вскоре Наталья Негода решила покорить Голливуд и уехала в США, но добиться большой популярности на Западе ей не удалось. В США она снялась в нескольких малоуспешных фильмах – в основном в ролях русских эмигранток.

После 17 лет жизни на чужбине Негода приехала в Россию и вернулась в кино с фильмом «Бубен, барабан», собравшим множество наград.

Сейчас Наталья Негода почти не снимается. Также актриса мало распространяется о личной жизни. Известно, что в США она была замужем за русским эмигрантом, но брак распался – общих детей у бывших супругов нет.