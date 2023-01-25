Первая серия «Санта-Барбары» повергла россиян в шок: виновата одна деталь

Российская премьера легендарного сериала «Санта-Барбара» состоялась в далеком 1992 году. Зрители были под огромным впечатлением от увиденного, однако многое им показалось непонятным. И этому есть одно объяснение.

Дело в том, что в России «Санта-Барбара» дебютировала аж с 217-й серии. Непонятные сюжетные линии, странные поступки героев и весь этот круговорот событий создали в голове зрителей дикую мешанину. Но оторваться от этого захватывающего зрелища было невозможно, поэтому сериал продолжили смотреть как ни в чем не бывало.

К счастью, зрители не упустили ничего существенно важного. На протяжении этих 217 серий не произошло никаких вопиющих событий, поэтому «Санту-Барбару» можно было начать смотреть хоть с 300-го эпизода.

Кстати, последние серии легендарной эпопеи, как и первые, тоже не показали на российских экранах. Зрителей лишили финишных 97 эпизодов. Для россиян история закончилась на 2040-й серии, которую транслировали в 2002 году.