Первая роль советской Бабы-Яги повергнет в шок: как в СССР такое допустили?

Георгий Милляр навсегда остался для своих поклонников Бабой-Ягой. Именно в образе нечистой силы он смотрелся особенно великолепно. Между тем многие даже не догадываются, при каких обстоятельствах и в каком амплуа артист дебютировал в актерской профессии.

Звезда экрана с детства тяготел к творчеству. Окончив обучение в гимназии, он стал бутафором в Геленджикском театре. Однажды случилось так, что одна из актрис заболела, тогда Милляр охотно вызвался ее подменить.

Так актер и стал Золушкой, причем сыграл ее настолько убедительно, что никто из присутствующих в зале не заподозрил ничего странного. Остается лишь задаваться вопросом, как в СССР допустили нечто подобное. Но после этого знаменитости начали доверять и другие эпизодические роли. Любопытно, что в дальнейшем он довольно часто представал перед зрителями именно в женских образах.

К слову, роль Бабы-Яги артист вовсе не считал «женской». По его уверению, ни одна представительница прекрасного пола не позволила бы сделать себя в кадре настолько «страшной», а вот он, напротив, был готов «стерпеть» такое преображение.