Первая роль Нонны Мордюковой пробирает до мурашек: о ней принято молчать

Нонна Мордюкова обладала грандиозным актерским талантом. Свои способности она демонстрировала с ранней юности. А однажды актрисе пришлось «сыграть» роль, спасшую ей жизнь.

Молодые годы Нонны Викторовны выпали на Великую Отечественную войну. В то время она вместе с матерью, братьями и сестрами жила в Ейске. Нацисты захватили город, и огромному семейству не удалось своевременно его покинуть. Они поселились в заброшенной сторожке, где была всего одна комната. Однако враг настиг их в этом забытом месте.

В тот день в их доме скрывались партизаны. Немцы, видимо, увидели их следы на снегу. Они прибыли к хижине, где жила Мордюкова, и устроили ей допрос. Будущая актриса вела себя легко и невозмутимо, даже принялась грызть семечки. На вопрос о следах Нонна Викторовна отвечала, что она сама, дескать, носит мужскую обувь. Немцы поверили словам Мордюковой и не зашли в ее дом. А ее родственники тем временем сидели у окон и наблюдали за картиной с замиранием сердца. Сестра актрисы сохранила эти впечатления на всю жизнь и поделилась воспоминаниями с журналистами издания «7 дней».

Если бы не убедительная игра Мордюковой, то семью могли бы вмиг расстрелять. Но актриса предпочитала умалчивать о своей дебютной роли — слишком болезненны были эти воспоминания.