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Первая роль не удалась: от вида Константина Хабенского глаза на лоб полезут (фото)

12 января 2023 14:30
Первая роль не удалась: от вида Константина Хабенского глаза на лоб полезут (фото)

Артиста ждал громкий провал.

Константин Хабенский остается одним из самых популярных актеров российского кино. На его счету большое количество ролей в довольно популярных проектах, а потому мало кто помнит, какая картина стала для артиста первой.

На большом экране Хабенский дебютировал в лихие 90-е. В возрасте 22 лет он засветился в фильме Владимира Зайкина «На кого Бог пошлет». Тогда еще только начинающему свой творческий путь артисту досталась эпизодическая роль — он воплотил случайного пешехода, от вида которого глаза на лоб полезут.

Первая роль не удалась: от вида Константина Хабенского глаза на лоб полезут (фото)

В кадре тощий и несуразный Хабенский выглядит и ведет себя нелепо. В костюме на вырост, очках и с большим портфелем в руке он путается под ногами других героев картины. Глядя на эту сцену, можно с твердой уверенностью сказать, что первая роль Константина Юрьевича не удалась. Об этом свидетельствует и то, что в следующем фильме он снялся лишь через три года: вероятно, режиссеры не сразу разглядели его актерский талант.

Фото: Globallookpress.com, кадр из фильма «На кого Бог пошлет», 1994
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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