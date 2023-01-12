Первая роль не удалась: от вида Константина Хабенского глаза на лоб полезут (фото)

Константин Хабенский остается одним из самых популярных актеров российского кино. На его счету большое количество ролей в довольно популярных проектах, а потому мало кто помнит, какая картина стала для артиста первой.

На большом экране Хабенский дебютировал в лихие 90-е. В возрасте 22 лет он засветился в фильме Владимира Зайкина «На кого Бог пошлет». Тогда еще только начинающему свой творческий путь артисту досталась эпизодическая роль — он воплотил случайного пешехода, от вида которого глаза на лоб полезут.

В кадре тощий и несуразный Хабенский выглядит и ведет себя нелепо. В костюме на вырост, очках и с большим портфелем в руке он путается под ногами других героев картины. Глядя на эту сцену, можно с твердой уверенностью сказать, что первая роль Константина Юрьевича не удалась. Об этом свидетельствует и то, что в следующем фильме он снялся лишь через три года: вероятно, режиссеры не сразу разглядели его актерский талант.