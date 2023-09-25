Первая путана советского кино: участи этой яркой звезды не позавидуешь

Некоторым актрисам было суждено войти в историю кинематографа СССР не в самых благожелательных амплуа. На себе в этом убедилась Виктория Островская, сыгравшая небольшую, но яркую роль в «Бриллиантовой руке».

Именно эта рыжая красавица в переулках заманивала к себе персонажа Юрия Никулина. И если бы не вмешательство героя Андрея Миронова, то неизвестно, как бы сложился сюжет картины.

Причем на съемки Островская попала абсолютно случайно. К тому времени начинающая актриса уже оставила все мечты о кино и работала диспетчером на автобазе. Однако ее приметил ассистент режиссера и предложил пройти пробы.

Артистка была счастлива поработать вместе с Папановым, Мироновым, Никулиным и Гайдаем. Но ее самая узнаваемая роль — первой советской путаны — в итоге превратилась в камень преткновения для дальнейшей карьеры. Островской предлагали похожие образы, а иногда обещали протекцию в кино в обмен на определенные услуги.

Разочаровавшись в профессии, артистка начала работать в библиотеке. Стресс, неудавшаяся карьера и проблемы в личной жизни часто приводили ее в клинику неврозов. Но этот период она смогла преодолеть. Последние годы Островская сама помогает пациентам — преподает гимнастику людям, которые страдают от боли в спине.