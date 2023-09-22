Первая красавица за границей: американская внучка Ротару с каждым годом все лучше

София Ротару обожает свою единственную внучку. Девушка давно живет в США, где строит успешную карьеру.

В модельный бизнес София Евдокименко попала, когда ей было семь лет. В 16 она удостоилась звания лучшей модели по версии Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Также длинноногая милашка часто появляется рекламных роликах, может похвастаться отличными вокальными данными, виртуозно играет на фортепиано.

Поклонники удивляются поразительному сходству яркой красотки со знаменитой бабушкой. Родственницы отличаются разве что цветом волос: хуторянка остается жгучей брюнеткой, а Евдокименко — нежная блондинка.

Любопытно, что 22-летняя София не кичится родственными связями с известной певицей. Она училась в Лондоне, а после поступила в одну из известных нью-йоркских частных школ. Довольно долго одноклассницы звездной наследницы даже не догадывались о том, из какой она семьи.