Первая красавица СССР возненавидела Боярского: такое не прощают

Михаил Боярский рано познал вкус славы. Это неудивительно, ведь он родился в семье известного актера, поэтому его путь в кино не был тернистым. Однако этот фактор плохо сказался на характере Михаила Сергеевича.

Боярский отличался заносчивостью и высокомерием. Чем старше он становился, тем сильнее проявлялись эти качества. Так, в 80-е жертвой непомерной гордыни актера стала восходящая красавица-кинозвезда Анна Самохина.

Артистка снималась с Боярским в картине «Дон Сезар де Базан». Михаил Сергеевич постоянно подтрунивал над начинающей коллегой, смотрел на нее свысока и грубо с ней общался. Также он пользовался своим звездным статусом и постоянно переносил съемки, чтобы ему было удобно.

Режиссеры не смели перечить артисту. Из-за этих капризов советского д’Артаньяна Самохина не попала на кинофестиваль, куда была приглашена. Этого Анна Владленовна Боярскому не простила. Актриса пронесла обиду на Михаила Сергеевича через всю жизнь. По слухам, она даже не хотела, чтобы артист приходил на ее похороны. Так сильно Боярский был ей ненавистен.