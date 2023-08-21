Первая красавица СССР спилась из-за Караченцова: ушла слишком рано

Легенда советского кино Николай Караченцов прожил в счастливом браке с Людмилой Поргиной больше 40 лет. Но мало кто знает о первой любви актера — отношения с ним изменили ее судьбу.

В юности Караченцов крутил роман с начинающей артисткой Светланой Савеловой. Она известна по картинам «Прощайте, голуби!», «Зеленый огонек», «День солнца и дождя». Главная роль в комедии «Семь стариков и одна девушка» принесла девушке огромную популярность. Все были уверены, что это начало успеха красавицы, но вскоре карьера пошла на спад.

Позднее многие говорили, что Светлану Ивановну «сломало» расставание с Караченцовым. Она души не чаяла в возлюбленном и была уверена, что он возьмет ее в жены. Однако мать Николая Петровича воспротивилась этому союзу: по мнению властной женщины, провинциальная неизвестная артистка не лучший вариант для ее перспективного сына. Женщина сделала все возможное, чтобы разлучить влюбленных. А через некоторое время звезду «Ленкома» покорила смелая и решительная Поргина.

Савелова не смогла оправиться после такого удара. Она пристрастилась к алкоголю, из-за чего ее карьера была загублена. Светлана Ивановна скончалась в 57 лет в нищете и одиночестве.