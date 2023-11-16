Первая красавица советского ТВ: как в 84 года выглядит Шатилова, чей голос обожали все

Время над ней не властно.

Голос Анны Шатиловой был известен всем в СССР. Именно она передавала соотечественникам главные новости страны.

Свою карьеру на телевидении знаменитость начала в 23 года. Ее отобрали из 500 других претендентов на должность диктора радио. А затем пригласили для работы на Центральном телевидении. Звезда экрана вела такие программы, как «Время», «Новости», «Голубой огонек».

Многие любовались внешностью видной красавицы, которая заслужила право называться легендой советского, а затем уже и российского ТВ. От дел Шатилова давно отошла. Но при этом осталась все такой же очаровательной.

В социальных сетях появился свежий снимок телеведущей. В свои 84 года Анна Николаевна выглядит великолепно. Она по-прежнему следит за собой: стильно одевается и не забывает про идеальную укладку и макияж. К тому же многие отметили, что диктор не стала жертвой пластики.