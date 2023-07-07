Первая красавица советского кино отказалась от пластики: сложно в это поверить, увидев ее лицо сейчас (фото)

Стройная блондинка с правильными чертами лица и бездонными глазами — с такой яркой внешностью талантливая Ирина Мирошниченко была обречена на успех. Карьеру артистка начинала в театре, но вскоре привлекла внимание режиссеров. И в результате стала первой красавицей советского кино.

Звезда всегда уделяла своей внешности большое внимание. Актриса следила за весом и одевалась с лоском. А когда годы начали брать свое, отказалась ложиться под нож хирурга. Артистка довольствуется процедурами у косметолога, но многие не верят, что она действительно не прибегала к пластике.

В свои 80 лет Мирошниченко по-прежнему эффектная красотка. На ее лице есть морщины, но они нисколько не портят внешность знаменитости. К тому же многие коллеги в ее годы, несмотря на то, что делали омолаживающие операции, выглядят гораздо хуже.