Первая и неповторимая жена Шатунова: вот как ее лицо изменила жизнь в Германии
Хороша даже в трауре.
Личная жизнь Юрия Шатунова полна тайн и слухов. Однако публика знает лишь об одной женщине в жизни певца. На Светлане Георгиевне экс-солист группы «Ласковый май» женился в 2007 году. Пара состояла в браке 15 лет, вплоть до скоропостижной кончины артиста летом прошлого года.
Артист редко говорил о своей семье. Супруга подарила Шатунову двоих детей — сына Дэнниса и дочь Эстеллу. Близкие исполнителя тяжело переживают его смерть. Однако поклонники певца отмечают, что за прошедшее время вдова кумира 80-х заметно преобразилась: претерпел изменения даже овал ее лица. Публика не верит, что Светлана никогда не делала пластических операций.
«Подтянули вас хорошо, другим человеком стали», «Вот уж действительно медицина творит чудеса», «Красотка, что скажешь. Но про естественность не надо лукавить», — прокомментировали преображение женщины пользователи социальных сетей.