Первая и неповторимая жена Шатунова: вот как ее лицо изменила жизнь в Германии

Личная жизнь Юрия Шатунова полна тайн и слухов. Однако публика знает лишь об одной женщине в жизни певца. На Светлане Георгиевне экс-солист группы «Ласковый май» женился в 2007 году. Пара состояла в браке 15 лет, вплоть до скоропостижной кончины артиста летом прошлого года.

Артист редко говорил о своей семье. Супруга подарила Шатунову двоих детей — сына Дэнниса и дочь Эстеллу. Близкие исполнителя тяжело переживают его смерть. Однако поклонники певца отмечают, что за прошедшее время вдова кумира 80-х заметно преобразилась: претерпел изменения даже овал ее лица. Публика не верит, что Светлана никогда не делала пластических операций.