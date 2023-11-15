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Первая и неповторимая жена Шатунова: вот как ее лицо изменила жизнь в Германии

15 ноября 2023 19:15
Первая и неповторимая жена Шатунова: вот как ее лицо изменила жизнь в Германии

Хороша даже в трауре.

Личная жизнь Юрия Шатунова полна тайн и слухов. Однако публика знает лишь об одной женщине в жизни певца. На Светлане Георгиевне экс-солист группы «Ласковый май» женился в 2007 году. Пара состояла в браке 15 лет, вплоть до скоропостижной кончины артиста летом прошлого года.

Артист редко говорил о своей семье. Супруга подарила Шатунову двоих детей — сына Дэнниса и дочь Эстеллу. Близкие исполнителя тяжело переживают его смерть. Однако поклонники певца отмечают, что за прошедшее время вдова кумира 80-х заметно преобразилась: претерпел изменения даже овал ее лица. Публика не верит, что Светлана никогда не делала пластических операций.

Первая и неповторимая жена Шатунова: вот как ее лицо изменила жизнь в Германии

«Подтянули вас хорошо, другим человеком стали», «Вот уж действительно медицина творит чудеса», «Красотка, что скажешь. Но про естественность не надо лукавить», — прокомментировали преображение женщины пользователи социальных сетей.

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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