Первая эротика в СССР: из-за этого фильма Немоляева чуть не развелась с мужем

Картина «Еще раз про любовь» стала настоящем событием для кинематографа СССР. Впервые в стране на большом экране зрители увидели откровенные сцены, что шокировало неподготовленных зрителей. При этом мало кто знает, что исполнитель главной роли Александр Лазарев едва не разрушил свой брак после выхода фильма.

Дело в том, что в то время Лазарев был женат на Светлане Немоляевой. И артистка совсем не оценила творческий эксперимент, на который пошел режиссер Георгий Натансон. Она очень ревновала мужа к коллеге Татьяне Дорониной, что приводило к постоянным ссорам и конфликтам.

В течение многих лет Немоляева не могла смотреть фильм. Она считала, что чувства на экране были настоящими и ее муж по-настоящему влюбился в Доронину. Только спустя годы она все же решила досмотреть «Еще раз про любовь» до конца, и он стал один из самых любимых для артистки.