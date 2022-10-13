Перспективы пугающие: Волочкова экстренно избавляется от элитного жилья

Слухи о том, что Анастасия Волочкова оказалась в затруднительном материальном положении, ходят уже давно. Некоторыми своими решениями, по мнению многих, балерина косвенно их подтверждает.

Например, прима Большого театра экстренно избавляется от своего элитного жилья. Ранее бывший возлюбленный звезды, бизнесмен Игорь Вдовин, переписал на нее несколько квартир в Астрахани, чтобы тем самым погасить крупный долг.

В своих социальных сетях артистка с радостью сообщила поклонникам, что заключила очередную сделку по продаже недвижимости. По уверению Волочковой, квартир у нее осталось не так уж много. Между тем в комментариях развернулось обсуждение того, что финансы знаменитости поют романсы. Фолловеры пришли к неутешительному выводу о том, что перед танцовщицей открываются пугающие перспективы.