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Персонажа детской сказки ненавидят на родине: в России его обожают, а зря

16 июля 2023 20:15
Персонажа детской сказки ненавидят на родине: в России его обожают, а зря

Пришло время посмотреть на него с другой стороны.

Многие иностранные сказки стали хитами в СССР. В этом заслуга советских переводчиков и мультипликаторов. Так, с культовым Карлсоном получилась особенно интересная история.

Советские и российские дети выросли на душевных мультиках про Малыша и его забавного друга с пропеллером. Здесь Карлсон показан милым и обаятельным хулиганом, который способен растопить сердце каждого. А вот в родной Швеции этот персонаж считается отрицательным.

Местная публика смотрит на Карлсона совсем с другой стороны. Этот герой, по их мнению, инфантильный, грубый и эгоистичный. Как только начинаются какие-то проблемы, он сразу же «убегает» в окно, оставив Малыша в одиночку разгребать последствия шалостей. А еще Карлсон постоянно забирает себе самые вкусные и лакомые кусочки, словно имеет на это полное право. Чем не описание отрицательного героя?

В Швеции куда больше любят бунтарку Пеппи Длинныйчулок, которая, как и Карлсон, была придумана Астрид Линдгрен.

Персонажа детской сказки ненавидят на родине: в России его обожают, а зря
Фото: Кадр из фильма «Морозко» (1964), кадр из фильма «Пеппи Длинныйчулок» (1984), кадр из мультфильма «Малыш и Карлсон» (1968)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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