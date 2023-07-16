Персонажа детской сказки ненавидят на родине: в России его обожают, а зря

Пришло время посмотреть на него с другой стороны.

Многие иностранные сказки стали хитами в СССР. В этом заслуга советских переводчиков и мультипликаторов. Так, с культовым Карлсоном получилась особенно интересная история.

Советские и российские дети выросли на душевных мультиках про Малыша и его забавного друга с пропеллером. Здесь Карлсон показан милым и обаятельным хулиганом, который способен растопить сердце каждого. А вот в родной Швеции этот персонаж считается отрицательным.

Местная публика смотрит на Карлсона совсем с другой стороны. Этот герой, по их мнению, инфантильный, грубый и эгоистичный. Как только начинаются какие-то проблемы, он сразу же «убегает» в окно, оставив Малыша в одиночку разгребать последствия шалостей. А еще Карлсон постоянно забирает себе самые вкусные и лакомые кусочки, словно имеет на это полное право. Чем не описание отрицательного героя?

В Швеции куда больше любят бунтарку Пеппи Длинныйчулок, которая, как и Карлсон, была придумана Астрид Линдгрен.