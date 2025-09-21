Персонаж Гослинга? Как бы не так! В новых «Звездных войнах» наконец-то нашли замену Люку Скайуокеру

Режиссер Шон Леви всего-то хотел подразнить публику кадром со съемок своего фильма «Звездные войны: Старфайтер» —но этого хватило, чтобы фанаты франшизы сделали главные выводы о будущем далекой-далекой галактики.

Во-первых, настаивает Screenrant, Райан Гослинг здесь — не наследник Люка, а скорее его полная противоположность — темный, неуправляемый контраст светлому герою.

Кто же «новый» Люк?

«Преемником» Скайуокера якобы станет юный актер Флинн Грей, чей персонаж — мальчик с невероятной силой, за которым охотятся темные силы.

Уже в первом кадре видно, что образ Грей — прямая отсылка к Люку, настаивают западные обзорщики: та же простая светлая одежда, тот же наивный, но решительный взгляд. Он — классический «избранный», продолжатель традиций джедаев.

А Гослинг? Он — анти-Люк

Если Грей — это светлая сторона Силы, то герой Гослинга — ее темное, забытое прошлое. Костюм (кожаная куртка, неформальный вид) и роль (пилот-контрабандист) сразу напомнили фанатам не Хана Соло, а… Кейда Скайуокера — одного из потомков Люка из старой «Расширенной вселенной» (ныне — «Легенды»).

Кейд — трагичный антигерой: джедай, павший после уничтожения Ордена ситхами, ставший охотником за головами и пытавшийся скрыться от своего наследия.

Гослинг выглядит так, словно сошел со страниц тех комиксов — он уставший, циничный и бегущий от своей судьбы человек.

Что в итоге?

«Звездный истребитель» не станет ностальгическим римейком — ждем смелый шаг вперед с новыми мирами (океаническая планета вместо Татуина) и сложными персонажами.

Вместо того чтобы копировать формулу «один герой — один путь», Леви создает дуэт: чистое дитя Силы и того, кто ее предал. Это не повторение, а развитие мифа о Скайуокерах — исследование того, что происходит, когда герои падают, а идеалы рушатся.

Ранее мы писали: Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише