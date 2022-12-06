Пермяка признали самым уродливым в России: все из-за жуткой пластики (фото)

Евгений Болотов с детства тянулся к творчеству, но его родные не поощряли подобные увлечения. Многие его идеи взрослые не ценили и давали понять, что эксперименты, в том числе и с внешностью, полностью под запретом, поэтому при первой возможности молодой человек начал модифицировать себя.

Как рассказывал сам Евгений, вдохновением для него стали жительницы африканских племен. Он с завистью и восхищением смотрел на их пластинки в губах, пирсинг и татуировки, поэтому решил пойти по тому же пути. Он вставил две пластины: верхняя диаметром 3,3 см, а нижняя — чуть больше 6 см. После этого он проколол себе хрящ в носу, вставив туда трубку, и сделал тоннели в мочках ушей. Помимо этого, Евгений отрастил густую бороду, которая завершает его образ.

Подобное преображение заинтересовало общественность. Сначала на него обратили внимание жители родной Перми, а после и вся страна, когда снимки попали в СМИ. Евгения регулярно приглашают в тематические ток-шоу, где встречаются люди с подобными преображениями. При этом многие активно осуждают пермяка, называя его «самым уродливым человеком» и призывая как можно быстрее исправить свою внешность.

Сам же Евгений доволен собой. Он полностью счастлив и не считает, что в его пластике есть что-то достойное осуждения.