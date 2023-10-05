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Киноафиша Статьи Пережившая травлю Высоцкая оказалась в психушке: подробности не скрыли

Пережившая травлю Высоцкая оказалась в психушке: подробности не скрыли

5 октября 2023 17:45
Пережившая травлю Высоцкая оказалась в психушке: подробности не скрыли

Актриса проводила в лечебнице много времени.

За свою карьеру Юлия Высоцкая не раз становилась объектом народной критики. Сначала молодую актрису подозревали в браке по расчету с Андреем Кончаловским, который существенно старше. Затем звезду ругали за слабые роли в кино и театре. А последний раз хейтеры вволю отыгрались на Высоцкой за ее неумелые рецепты в кулинарном шоу.

К такой травле актриса относится спокойно. Высоцкая известна своим вдумчивым и глубоким отношением к работе, привычкой выкладываться на полную. Однажды это даже привело ее в психушку.

Когда ей предложили центральную роль в картине «Дом дураков», то посоветовали изучить поведение душевнобольных людей. Для этого Высоцкая попросила разрешения поработать в специализированной лечебнице. Среди пациентов она искала свою героиню и детально копировала то походку, то манеру речи.

«Приезжала ранним утром и становилась пациентом. Нужно представлять себе, кого играть», — вспоминала звезда в прошлых интервью.

Фото: Igor Primak/Russian Look/Global Look Press
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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