Пережившая травлю Высоцкая оказалась в психушке: подробности не скрыли

За свою карьеру Юлия Высоцкая не раз становилась объектом народной критики. Сначала молодую актрису подозревали в браке по расчету с Андреем Кончаловским, который существенно старше. Затем звезду ругали за слабые роли в кино и театре. А последний раз хейтеры вволю отыгрались на Высоцкой за ее неумелые рецепты в кулинарном шоу.

К такой травле актриса относится спокойно. Высоцкая известна своим вдумчивым и глубоким отношением к работе, привычкой выкладываться на полную. Однажды это даже привело ее в психушку.

Когда ей предложили центральную роль в картине «Дом дураков», то посоветовали изучить поведение душевнобольных людей. Для этого Высоцкая попросила разрешения поработать в специализированной лечебнице. Среди пациентов она искала свою героиню и детально копировала то походку, то манеру речи.