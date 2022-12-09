Пережившая 12 ампутаций девушка стала королевой красоты: такого вы еще не видели

Ноябрьский день 2001 года семья Виктории Сальседо из Эквадора запомнила навсегда. Пятилетняя девочка играла с подружками в доме, когда они случайно сорвали карниз. Шторы упали, а металлическая палка осталась в руках Виктории. Она выбежала с ней на балкон, где задела висящие провода. Ток поразил обе руки, затем прошел через живот и попал в ногу малышки.

Врачи не давали никаких шансов на выживание. Девочка перенесла 12 операций и осталась без обеих рук и левой ноги. Родители приложили все силы для того, чтобы Виктория не чувствовала себя несчастной. Она научилась пользоваться телефоном и есть при помощи оставшейся правой ноги.

После окончания школы Сальседо поступила на факультет журналистики. А в 2021 году Виктория решила попытать силы на конкурсе «Мисс Эквадор». Но там Виктория не прошла даже в полуфинал, хотя не уступала соперницам в красоте и эрудиции. Тем не менее для своих соотечественников она стала настоящим идеалом и образцом для подражания.