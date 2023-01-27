«Переживала ужасно»: как Гузеева вытеснила Гурченко из «Жестокого романса»

Драма «Жестокий романс» увидела свет в 1984 году, став одним из главных фильмов в карьере Эльдара Рязанова. Зрители расхваливали и режиссерскую работу, и игру главных артистов, среди которых были Никита Михалков, Лариса Гузеева и другие советские звезды. При этом изначально постановщик собирался представить картину совсем в другом виде.

Дело в том, что Рязанов планировал объединить в экранизации две пьесы Александра Островского — «Бесприданницу» и «Без вины виноватые». Для второй части он пригласил Людмилу Гурченко, которая исполнила роль актрисы Кручининой — с ней режиссер снял все необходимые сцены и начал монтировать фильм.

Однако материала, как призналась художница по костюмам Наталья Иванова, работавшая с артисткой, оказалось так много, что постановщик решил полностью вырезать линию Гурченко. Он отдал предпочтение героине Гузеевой и ее истории, с которой представил целых два фильма, из-за чего прославленная артистка еще долго переживала.