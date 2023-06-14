Пережить не всякому под силу: правда о бывшем муже Валерии шокирует
Ненавидел всех своих женщин.
Певица Валерия несколько лет была замужем за продюсером Александром Шульгиным. Она родила от него троих детей, но этот брак сохранить не удалось. Причиной тому стало жестокое обращение Шульгина с женой. Позднее его деспотизм испытала на себе участница третьей «Фабрики звезд» Юлия Михальчик.
Этот сезон музыкального шоу запомнился зрителям громким романом между юной певицей и продюсером. Шульгин даже сделал Михальчик предложение руки и сердца, что стало шоком для всей страны. Однако вскоре после окончания проекта эти отношения распались. Позже Михальчик вышла замуж за другого и родила сына, но и этот брак рухнул.
Юлия не раз признавалась, что Александр был деспотом и позволял себе рукоприкладство. Однако сегодня Михальчик вспоминает о бывшем наставнике с благодарностью. Одни поклонники шокированы тем, что певица начала оправдывать своего тирана. Другие же полагают, что у Юли срабатывает защитная реакция — так ей проще пережить свою боль.
«В шоке от Юлии, при каждом удобном случае его упоминает, причем в положительном ключе», «Непонятно, по какой причине Юлия стала отрицать рукоприкладство в отношениях с Шульгиным», «И сына назвала Александром! Стокгольмский синдром какой-то», — пишут зрители под выпуском передачи «Фабрика с Яной Чу».