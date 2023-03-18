Пережила онкологию и развод: Четвергову из «Агента национальной безопасности» не узнать

У Кристины Кузьминой немало завистников. Актриса, которую большинство зрителей запомнили по роли Четверговой из «Агента национальной безопасности», талантлива и красива. Со стороны кажется, что ее жизнь похожа на сказку. На самом же деле все совсем не так.

На долю звезды выпало немало испытаний. В 2008 году артистка вышла замуж за режиссера Дмитрия Месхиева. Вскоре у супругов родился сын, который скончался спустя несколько дней от патологии сердца. Несмотря на страшную беду, актриса решилась на второго ребенка и родила мужу дочь Агриппину.

Однако семейного счастья не получилось — в 2012 году, устав от бесконечных скандалов, режиссер и актриса расстались. Спустя год со знаменитостью случилось еще одно несчастье — врачи диагностировали у нее рак груди.

Кузьминой удалось победить страшный недуг, но без последствий все же не обошлось. Внешность звезды экрана заметно изменилась — теперь поклонники отмечают, что ее попросту не узнать.