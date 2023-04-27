Пережила невероятное унижение: почему дочери Боярского прочат конец карьеры

Елизавета Боярская выросла в актерской семье, что предопределило выбор ее будущей профессии. Она пошла по стопам отца — главного Д’Артаньяна СССР. Однако до популярности Михаила Сергеевича актрисе очень далеко. Более того, Боярской прочат скорый закат карьеры.

На счету 37-летней Елизаветы немало главных ролей, но ни одна из них не возвела ее в ранг топовых звезд кино. Актерскую игру Боярской неоднократно разносили и зрители, и критики. Ситуацию усугубило и то, что на фоне Елизаветы стали выделять ее супруга Максима Матвеева. Возможно, что этот фактор, а также рождение двоих сыновей повлияло на спад карьеры Боярской.

Масла в огонь подлил именитый отец актрисы. Михаил Сергеевич откровенно сказал, что главное в жизни Елизаветы — это семья, а увлечение актерством не более, чем романтическая юность. Под давлением этих унижений Боярская начала сдаваться. «В каком-то смысле в актерскую профессию я уже наигралась. Аппетита к этому у меня поубавилось», — цитирует актрису портал Starhit. Поклонники Елизаветы сделали неутешительный вывод, что скоро она совсем исчезнет с экранов.