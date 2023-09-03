Пережила клиническую смерть и 4 развода: как выглядит первая жена Кобзона, которую помнят единицы

Лавры законной жены Иосифа Кобзона достались Нелли Дризиной. Многие помнят, что ее предшественницей была Людмила Гурченко. А вот о первой жене ныне покойного артиста практически все забыли.

Ею стала певица Вероника Круглова. Артистка уже много лет живет в Сан-Франциско. От общения с журналистами она отказывается. Но правду о своей жизни утаить не смогла.

Брак знаменитостей продержался три года и счастья возлюбленным не принес. Музыкант не хотел становиться отцом, поэтому новость о беременности супруги воспринял прохладно. А мама певца и вовсе приложила руку к тому, чтобы невестка потеряла ребенка. У Кругловой вызвали искусственные роды, из-за чего она пережила клиническую смерть. До сих пор знаменитость вспоминает об этом с ужасом.

После расставания с Кобзоном она еще трижды выходила замуж и трижды разводилась. Но неудачи в личной жизни не подкосили исполнительницу. В 83 года она остается красоткой и выглядит гораздо моложе своего возраста.