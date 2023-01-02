Пережила двух сыновей: вы обомлеете при виде 83-летней Тины Тернер (фото)

Неутомимая Тина Тернер производит впечатление женщины-фурии. Кажется, что артистка заряжена неиссякаемым оптимизмом и завидным жизнелюбием. Но в реальной жизни на ее долю выпали страшные потери, и только одной Тернер известно, как она вынесла эти испытания.

Недавно фанатов певицы потрясла новость, что скончался ее младший сын Рони, которому было 62 года. Точные причины не называются, но известно, что он много лет болел онкологией. Тернер опубликовала печальный пост в своих соцсетях, в котором она попрощалась с обожаемым Рони.

Это не единственная страшная утрата певицы. Четыре года назад не стало ее старшего сына: 59-летний Крейг добровольно ушел из жизни. Других родных детей у певицы не осталось.

Много лет назад она усыновила двух мальчиков, которые были родными детьми ее второго мужа Айка Тернера от предыдущих отношений. Однако этот брак сохранить не удалось из-за постоянных измен супруга. 83-летняя Тина Тернер, несмотря на все трагедии, по-прежнему выглядит отменно и остается оптимисткой: она любит жизнь и не собирается сдавать свои позиции.