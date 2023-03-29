Пережила аж две мировые войны: удивитесь, прочитав секрет долголетия 109-летней женщины

Британка Олив Эдвардс отметила свой 109-й день рождения. Бывшая школьная учительница пережила две мировые войны, наблюдала развитие технологий, таких как телевидение, спутники и Интернет, и вырастила двух дочерей, четырех внуков и шесть правнуков.

Поздравительной телеграммой женщину удостоил Карл III. А в доме престарелых для нее приготовили ее любимое блюдо: лосось со спаржей. Праздничный обед завершал кусочек торта. Многие просили долгожительницу поделиться мудростью: что нужно делать, чтобы дожить до столь преклонных лет?

Секрет долголетия, по ее мнению, заключается в трехразовом питании и в упрямстве. «Не сдаваться и продолжать двигаться вперед», — так возрастная дама описала свою жизненную позицию. В 80 лет она играла с внуками в футбол и крикет. Сейчас в силу физического состояния она больше времени проводит за менее подвижными активностями: шитьем, вязанием и чтением. Еще Олив рассказала, что она пьет много воды. Женщина убеждена, что прожить долгую жизнь можно только тогда, когда остаешься активной столько, сколько это возможно.