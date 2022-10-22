Пережила 19 операций: вы ахнете, увидев как сейчас выглядит россиянка, страдавшая из-за большого носа

Она прошла через ад, чтобы быть как все.

Яна Муратова с рождения страдала от гемангиомы на носу. Опухоль развилась у девушки еще в утробе матери. Нос Яны вырос до огромных размеров и приобрел пугающий синий оттенок. Но девушка решила побороться за себя и за свое будущее и пришла за помощью на телевидение – в программу «Прямой эфир».

На момент передачи героиня прошла через 16 операций. Единственной работой, на которую она смогла устроиться, была посудомойка в ресторане. Девушка даже смогла найти себе парня, но мужчина оказался подлецом – и два года выманивал из бедняжки деньги.

После «Прямого эфира» Яне оплатили несколько операций, которые значительно уменьшили размер опухоли. Яна Муратова в восторге от своей новой, «нормальной» внешности. В планах девушки построить карьеру юриста, а после выйти замуж и завести детей.