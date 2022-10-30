Пережил смерть ребенка и едва не стал инвалидом: личная драма Винокурова из «Тайн следствия»

Сергей Барышев прославился благодаря роли майора Винокурова в «Тайнах следствия». Также актер снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Гражданин начальник», «Морские дьяволы» и «Молодежка». Однако драмы в жизни артиста происходят не только на экране, но и в жизни.

Первый брак Барышева был неудачным: супруга призналась, что не любит его, прямо в день свадьбы. Счастье артист обрел со второй женой – журналисткой Екатериной. У нее был ребенок от предыдущего брака, однако пара мечтала об общих детях – правда, этому не суждено было сбыться.

Врачи диагностировали у Екатерины онкологию. Долгая борьба обернулась ремиссией – и женщина даже забеременела, но болезнь вернулась, а беременность закончилась выкидышем.

К счастью, сейчас Екатерине гораздо лучше.

В 2013 году беда случилась и с самим Сергеем Барышевым: он вступил в конфликт с агрессивным водителем на дороге – и его сильно избили. Актер был прикован к постели и долго приходил в себя. Сейчас Барышев поправился и сумел вернуться к съемкам в кино и сериалах.