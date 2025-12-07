Меню
Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк

7 декабря 2025 09:54
Экранизация зашла им куда больше, чем всему остальному миру.

«Мулан» на Западе (да, и у нас) помнят как вдохновляющий мультфильм с песнями и дракончиком-комиком, в Китае же история воспринимается совсем иначе. Для китайцев легенда о Хуа Мулань — не милый сказочный сюжет, а культурный фундамент.

Поэтому каждый раз, когда голливудские авторы берутся ее пересказывать, аудитория в Поднебесной готовит лупу и блокнот: что там на этот раз переврали?

От конфуцианской добродетели до символа сопротивления

Классическая история о Хуа Мулань формировалась столетиями. Девушка, которая переодевается мужчиной и идет служить вместо больного отца, — это не просто красивый сюжет. В традиционной поэме Мулань — образец верности, храбрости и уважения к родителям. Она служит двенадцать лет, получает награды, отказывается от чиновничьего поста и возвращается домой без лишних фанфар.

Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк

Позже этот образ превращался и в романтическую драму, и в трагедию, и даже в аллегорию борьбы за свободу. Но суть оставалась прежней: Мулань — символ долга и достоинства. Во время японо-китайской войны 1939 года ее сделали еще и образом патриотического сопротивления, что только укрепило народную любовь.

Где Disney промахнулась

Когда в 90-х Disney решила превратить легенду в мультфильм, шли разговоры о комедии в духе «Тутси», потом — о короткометражке «China Doll», где героиню увозит английский принц. После долгих обсуждений авторы пришли к компромиссу: что-то от легенды оставить, что-то добавить для западной аудитории.

Так в истории появился дракон Мушу, сверчок-талисман, песни и гораздо более «индивидуалистичная» мотивация героини — желание доказать что-то миру. И вот здесь китайская публика вскипела.

Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк

Во-первых, Мулань лишили ее главного смысла — самоотверженного поступка ради семьи. Во-вторых, китайцы не поняли, зачем превращать благородного дракона (по их сказаниям) в болтливого мультяшного юмориста и вруна. А еще назвали его, кстати, в честь американского блюда.

И, в-третьих, сама атмосфера оказалась слишком «западной», что подчеркивала даже смена фамилии героини — с Хуа на Фа. Мультфильм стали называть «западной Муланью», — как бы намекая: история хорошая, но к нашей она отношения не имеет.

Ремейк развернул все на 180 градусов

Когда Disney всерьез вышла на китайский рынок, вопрос точности стал почти стратегическим. Поэтому новая «Мулан» решила играть по другим правилам: никаких песен, никаких комедийных спутников, Мушу отправили на заслуженный отдых, заменив на феникса. Тон сместился в сторону героического кино, близкого китайскому массовому вкусу.

Переврали и оскорбили: китайцы на дух не переносили диснеевскую «Мулан» — но лишь до тех пор, пока не вышел ремейк

И вот парадокс: мировая аудитория скучала по мультипликационным элементам, а Китай наконец увидел историю, которая звучит уважительно.

В итоге обе версии существуют как два разных мира: одна — ностальгическая и мультяшная, другая — серьезная и ближе к корням. И Китай вполне ясно дал понять, какая из них им действительно понравилась.

Фото: Кадры из мультфильма «Мулан» (1998), из фильма «Мулан» (2020)
Валерия Белашкова
