Перевоплощение удалось: засветившегося на публике Эмина не узнали

Певец Эмин отличается яркой внешностью и безупречным стилем. В клипах и на сцене он неизменно появляется в строгих классических костюмах или «дорогих» повседневных образах. Его элегантность гармонирует с романтичными хитами и обеспечила ему признание поклонниц.

Правда, на днях певец решил удивить своих фанатов. Засветившегося на публике Эмина не узнали. Он опубликовал в соцсетях фото, на котором предстал в образе бездомного. Музыкант с длинными волосами и неаккуратной длинной бородой был облачен в свитер и потертую дубленку. В камеру Эмин улыбался темными зубами. Фолловеры оценили мастерство певца, отметив, что перевоплощение удалось.

«Домовенок», «Ой, это точно вы?», «Вот это грим, прямо как в фильме», «Фото просто огонь», «Даже в таком виде бесподобный», — написали комментаторы.

Зачем Эмину понадобилось такое преображение, осталось тайной. Фанаты предположили, что музыкант снимает новый клип, в котором найдется место и для подобного забавного персонажа.