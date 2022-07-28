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Перевоплощение удалось: засветившегося на публике Эмина не узнали

28 июля 2022 14:40
Перевоплощение удалось: засветившегося на публике Эмина не узнали

Музыкант примерил на себя образ бездомного.

Певец Эмин отличается яркой внешностью и безупречным стилем. В клипах и на сцене он неизменно появляется в строгих классических костюмах или «дорогих» повседневных образах. Его элегантность гармонирует с романтичными хитами и обеспечила ему признание поклонниц.

Правда, на днях певец решил удивить своих фанатов. Засветившегося на публике Эмина не узнали. Он опубликовал в соцсетях фото, на котором предстал в образе бездомного. Музыкант с длинными волосами и неаккуратной длинной бородой был облачен в свитер и потертую дубленку. В камеру Эмин улыбался темными зубами. Фолловеры оценили мастерство певца, отметив, что перевоплощение удалось.

Перевоплощение удалось: засветившегося на публике Эмина не узнали

«Домовенок», «Ой, это точно вы?», «Вот это грим, прямо как в фильме», «Фото просто огонь», «Даже в таком виде бесподобный», — написали комментаторы.

Зачем Эмину понадобилось такое преображение, осталось тайной. Фанаты предположили, что музыкант снимает новый клип, в котором найдется место и для подобного забавного персонажа.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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