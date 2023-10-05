Перевоплощение милой девочки из рекламы сока вызывает ужас: кожа да кости

«А ты налей и отойди», — эту фразу знает большинство россиян. Реклама сока «Моя семья» стала невероятно популярной благодаря юной актрисе Диана Шпак. Шестилетняя девочка прославилась на всю страну. После вирусной рекламы непосредственная малышка снялась в нескольких кинофильмах, а потом пропала с радаров.

Оказывается, Шпак не теряла время зря. Девушка отучилась на режиссера, а также стала писательницей. В свои 26 лет продуктивная барышня успела написать целых шесть книг и найти своего читателя. Любители литературы знают ее под псевдонимом Диана Лилит.

Преобразилась любительница сока и внешне. В этой худощавой красотке с длинными черными волосами уже не узнать ту милую дошкольницу. Диана Шпак не оставляет попыток покорить кинематограф. В этом году стало известно, что девушка начала сотрудничать с актерским агентством.