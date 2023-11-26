Перевод с подсознательного: узнайте, кем вы были в прошлой жизни (тест)
Расшифровать знаки несложно.
В теорию о том, что жизнь — это цепь перерождений, верят многие люди. А некоторые даже утверждают, что помнят свои предыдущие воплощения.
Подтвердить или опровергнуть реинкарнацию наука не может. Но там, где бессилен ум, на помощь приходит подсознание. Оно может хранить в себе воспоминания об очень далеком прошлом. Во всяком случае, в это верят эзотерики.
Пути судьбы неисповедимы. Современный офисный работник в пятнадцатом веке вполне мог быть рыцарем-завоевателем, а продавщица — наследной принцессой.
Узнать о том, кем вы были в предыдущей жизни, поможет этот тест. Ответьте на 10 несложных вопросов и поймите, чем вы занимались и кем были в более ранних перерождениях.
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