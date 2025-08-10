«Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix

Сериал «Лучше, чем люди» не просто остался на Netflix после всем известных событий — он ворвался в топы. В 2023 году проект неожиданно обогнал по просмотрам свежие сезоны «Черного зеркала» и «Академии Амбрелла», набрав более 26 миллионов часов.

Но мало кто знает: Александр Устюгов в этом шоу не только играет, но и поет.

Музыка — в кадре и за кадром

«Сериал "Лучше, чем люди", где я снимался, и где звучит музыка группы, перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мир», — рассказывал Устюгов. «В соцсетях появляются иностранцы, в основном из Латинской Америки. Они слушают музыку нашей группы (“Экибастуз”), не понимая слов, но всё равно пишут комментарии».

Алгоритмы работают

Netflix продвигает сериал как свой — под ярлыком Originals. Дубляж, локализация, попадание в рекомендованные подборки — всё это сработало. И русскоязычные зрители, и иностранцы кликают на шоу, даже не зная, что оно из России.

Сюжет и состав

Паулина Андреева — андроид с эмоциями. Кирилл Кяро — врач, к которому она попадает. Устюгов — бизнесмен с тёмным прошлым. В центре — история о том, как в мир внедряются машины, умеющие чувствовать и то, как люди выступают за и решительно против этого.

Сериал стал международным, а музыка Устюгова — частью этой экспансии.