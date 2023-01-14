Перестарался: розыгрыш Олега Янковского довел режиссера до проблем с сердцем

Олег Янковский в 1980-х принял предложение Сергея Микаэляна сняться в фильме «Влюблен по собственному желанию». Часть работы над картиной должна была проходить на киностудии в Ташкенте, в том числе и эпизод, в котором главный герой вместе со своим другом Колей злоупотребляет алкоголем во время домашней посиделки. Янковский и Всеволод Шиловский с энтузиазмом ждали работу над сценой, но постановщик не верил в их актерский талант.

По словам Микаэляна, ни Янковский, ни Шиловский не смогли бы изобразить собутыльников, так как у них были чересчур умные и интеллигентные лица. Такое замечание оскорбило прославленных артистов, поэтому они решили отомстить режиссеру.

Так, в один из вечеров они сделали вид, что устраивают дружескую встречу в своем номере. Они купили напитки и закуски и заперлись, а на следующее утро Микаэлян нашел их в состоянии тяжелого опьянения. Режиссер силой затолкал артистов в автобус и отправился на студию в надежде, что к середине дня они уже смогут играть. Но Янковский и Шиловский становились лишь пьянее, из-за чего у постановщика чуть не случился удар. Он настолько сильно начал переживать, что отправился к медикам за таблетками от сердца.

Когда артисты поняли, что их поведение может привести Микаэляна к проблемам с сердцем, они тут же протрезвели. Как оказалось, они все это время лишь изображали опьянение, чтобы проучить режиссера. В итоге им поверил не только постановщик, но и другие артисты, оставшиеся под впечатлением от профессиональной игры актеров, а Микаэлян больше не сомневался в их таланте.