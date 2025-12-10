«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать

Для многих советских зрителей «Д’Артаньян и три мушкетера» – безусловная классика: песни помнят наизусть, цитаты ушли в народ, а образы Боярского, Смехова, Смирнитского и Старыгина кажутся единственно возможными. Но в последние годы все чаще звучат голоса тех, кто считает: фильм, выдержав испытание славой, не прошел проверку временем.

Что именно вызывает вопросы у автора Дзен-блога «Горожанин о кино» и его комментаторов?

Возраст актеров. В книге Дюма герои – юные, горячие, почти мальчишки. На экране же Д’Артаньян (Боярский) – 28‑летний, Атос (Смехов) – 37‑летний, королева Анна (Фрейндлих) – 43‑летняя. Для кого‑то это лишь деталь, но для других – серьезное несоответствие.

«Добро бы, когда их в фильме один-два ("Женитьба Бальзаминова", "Карнавал"). Но с десяток!»

Жанр и темп. Фильм заявлен как мюзикл, и песен в нем много. Для одних это – шарм и легкость, для других – главный недостаток: музыкальные номера разрывают повествование, замедляют действие, превращая приключенческую драму в «веселый капустник».

«Мы ведь сели смотреть фильм. А там вместо диалогов (как у Балабанова, Тарантино или Никиты Михалкова) сплошные цирковые номера».

Сюжетные беды. Многие ключевые мотивы книги либо упрощены, либо опущены. Почему Миледи ненавидит Д’Артаньяна? В чем суть конфликта с кардиналом? Где сцены, раскрывающие характеры (например, оборона винного погреба Атосом)?

Без них история теряет глубину, превращаясь в набор эффектных эпизодов.

При этом никто не отрицает: фильм сделан талантливо. Харизма актеров, остроумные реплики, запоминающиеся мелодии – все это работает.

Но когда его ставят в один ряд с «Кавказской пленницей» или «Джентльменами удачи», у части зрителей возникает вопрос: а действительно ли это – кино на века, или просто обаятельный продукт своей эпохи?

«Да перестаньте вы ностальгировать и признайте – фильм никогда не был шедевром», «Как можно равнять с классикой комедий?» – задаются вопросами в Сети.

Так что же перед нами – культовая экранизация или милый, но устаревший мюзикл? Ответ, похоже, зависит от того, что именно вы ищете в истории о трех мушкетерах.

