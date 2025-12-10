Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать

«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать

10 декабря 2025 08:56
«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать

Хороший ли фильм? Однозначно! Великий ли? Вопрос.

Для многих советских зрителей «Д’Артаньян и три мушкетера» – безусловная классика: песни помнят наизусть, цитаты ушли в народ, а образы Боярского, Смехова, Смирнитского и Старыгина кажутся единственно возможными. Но в последние годы все чаще звучат голоса тех, кто считает: фильм, выдержав испытание славой, не прошел проверку временем.

Что именно вызывает вопросы у автора Дзен-блога «Горожанин о кино» и его комментаторов?

Возраст актеров. В книге Дюма герои – юные, горячие, почти мальчишки. На экране же Д’Артаньян (Боярский) – 28‑летний, Атос (Смехов) – 37‑летний, королева Анна (Фрейндлих) – 43‑летняя. Для кого‑то это лишь деталь, но для других – серьезное несоответствие.

«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать

«Добро бы, когда их в фильме один-два ("Женитьба Бальзаминова", "Карнавал"). Но с десяток!»

Жанр и темп. Фильм заявлен как мюзикл, и песен в нем много. Для одних это – шарм и легкость, для других – главный недостаток: музыкальные номера разрывают повествование, замедляют действие, превращая приключенческую драму в «веселый капустник».

«Мы ведь сели смотреть фильм. А там вместо диалогов (как у Балабанова, Тарантино или Никиты Михалкова) сплошные цирковые номера».

Сюжетные беды. Многие ключевые мотивы книги либо упрощены, либо опущены. Почему Миледи ненавидит Д’Артаньяна? В чем суть конфликта с кардиналом? Где сцены, раскрывающие характеры (например, оборона винного погреба Атосом)?

Без них история теряет глубину, превращаясь в набор эффектных эпизодов.

«Перестаньте вы ностальгировать»: «Три мушкетера» с Боярским никогда не были шедевром, и россияне уже не стесняются это признавать

При этом никто не отрицает: фильм сделан талантливо. Харизма актеров, остроумные реплики, запоминающиеся мелодии – все это работает.

Но когда его ставят в один ряд с «Кавказской пленницей» или «Джентльменами удачи», у части зрителей возникает вопрос: а действительно ли это – кино на века, или просто обаятельный продукт своей эпохи?

«Да перестаньте вы ностальгировать и признайте – фильм никогда не был шедевром», «Как можно равнять с классикой комедий?» – задаются вопросами в Сети.

Так что же перед нами – культовая экранизация или милый, но устаревший мюзикл? Ответ, похоже, зависит от того, что именно вы ищете в истории о трех мушкетерах.

Ранее мы писали: Волка расстреляли, Заяц стал убийцей: в США всерьез верят, что «Ну, погоди!» превращает детей в зомби – эта дикая теория «живет» уже 10 лет

Фото: Кадр из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1979)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть) Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть) Читать дальше 14 декабря 2025
Вырезанные сцены из «Гарри Поттера и Тайной комнаты» превращают сказку в мрачный триллер: неудивительно, что в кино не показали Вырезанные сцены из «Гарри Поттера и Тайной комнаты» превращают сказку в мрачный триллер: неудивительно, что в кино не показали Читать дальше 14 декабря 2025
«Для детей – очень опасный посыл»: что не так со «Зверополисом 2»? На Западе мульт обвинили во всех смертных грехах «Для детей – очень опасный посыл»: что не так со «Зверополисом 2»? На Западе мульт обвинили во всех смертных грехах Читать дальше 14 декабря 2025
0 плохих отзывов, «спасибо» от каждого зрителя: уникальный Sci-Fi о путешествиях во времени хвалят даже врачи – бесплатно заменяет терапию 0 плохих отзывов, «спасибо» от каждого зрителя: уникальный Sci-Fi о путешествиях во времени хвалят даже врачи – бесплатно заменяет терапию Читать дальше 14 декабря 2025
Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео) Успех «Киберслава» заразителен: по лучшей российской хоррор-игре сделали аниме – от трейлера мурашки по коже табунами (видео) Читать дальше 14 декабря 2025
Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления Гога бросил Катерину, Люда прогорела на «МММ»: сюжет «Москва слезам не верит 2» довел фанатов до белого каления Читать дальше 14 декабря 2025
Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял Даже в 2025-м «Солярис» пугает сильнее любого Sci-Fi ужастика, хотя его истинный смысл после концовки мало кто понял Читать дальше 13 декабря 2025
«Одни из нас» останутся на скамейке запасных: экранизация Clair Obscur перевернет историю — у нее уже 9 наград и титул Игры года «Одни из нас» останутся на скамейке запасных: экранизация Clair Obscur перевернет историю — у нее уже 9 наград и титул Игры года Читать дальше 13 декабря 2025
Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены Читать дальше 12 декабря 2025
Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто? Англичане Ватсона из советского «Шерлока» считают №2 по крутости: но вместо Соломина роль могли заполучить 4 других актера – угадаете, кто? Читать дальше 12 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше