Перестанете смеяться с Королевой, увидев ее сестру: так себя запустить надо постараться

Многие не заметили, как из секс-символа Наташа Королева превратилась в объект обидных шуток. Виной тому стал ее внешний вид: располневшая фигура, неуместные и смехотворные наряды, аляпистый макияж. Но на фоне своей родной сестры Королева выглядит как принцесса.

Владимир и Людмила Порывай воспитали двух дочек, и обе они стали певицами. Но если Наташе удалось построить головокружительную карьеру, то ее сестре Ирине повезло куда меньше. В 90-х ее дела шли на редкость удачно. Ирина, выступавшая под псевдонимом Руся, собирала огромные стадионы, а ее треки гремели из каждого утюга. Однако популярность вскоре сошла на нет.

Судьба не была благосклонна к Ирине. Первый ребенок певицы родился с ДЦП и прожил совсем недолго. А у второго сына артистки обнаружили аутизм. Тяжелые переживания не могли не отразиться на внешности Руси. В свои 55 лет она может сойти за бабушку в возрасте: лишний вес, испещренное морщинами лицо, неухоженный вид. Рядом с сестрой она выглядит как ее мать.