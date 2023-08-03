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Перестанете смеяться с Королевой, увидев ее сестру: так себя запустить надо постараться

3 августа 2023 13:10
Перестанете смеяться с Королевой, увидев ее сестру: так себя запустить надо постараться

Выглядит как ровесница своей матери.

Многие не заметили, как из секс-символа Наташа Королева превратилась в объект обидных шуток. Виной тому стал ее внешний вид: располневшая фигура, неуместные и смехотворные наряды, аляпистый макияж. Но на фоне своей родной сестры Королева выглядит как принцесса.

Владимир и Людмила Порывай воспитали двух дочек, и обе они стали певицами. Но если Наташе удалось построить головокружительную карьеру, то ее сестре Ирине повезло куда меньше. В 90-х ее дела шли на редкость удачно. Ирина, выступавшая под псевдонимом Руся, собирала огромные стадионы, а ее треки гремели из каждого утюга. Однако популярность вскоре сошла на нет.

Судьба не была благосклонна к Ирине. Первый ребенок певицы родился с ДЦП и прожил совсем недолго. А у второго сына артистки обнаружили аутизм. Тяжелые переживания не могли не отразиться на внешности Руси. В свои 55 лет она может сойти за бабушку в возрасте: лишний вес, испещренное морщинами лицо, неухоженный вид. Рядом с сестрой она выглядит как ее мать.

Перестанете смеяться с Королевой, увидев ее сестру: так себя запустить надо постараться
Фото: Социальные сети, unsplash.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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