Перестанете ругать Успенскую, узнав, на что она пошла ради фанатов: это достойно награды

У Любови Успенской крайне неоднозначная репутация. Ее песни поклонники просто обожают, но за многочисленные пластические операции звезда подвергается постоянной критике. А регулярные скандальные выходки дочери звезды только подливают масла в огонь.

Но если бы фанаты знали, на что исполнительница готова пойти ради них, то они бы намного реже осуждали Успенскую или ее материнские навыки. Королева шансона призналась на шоу «Ты не поверишь!», что последнее время выходит на сцену только с помощью обезболивающих. Певица сломала ребра и вынуждена работать буквально через боль. Только медикаменты помогают ей набраться сил, чтобы отработать каждое выступление с полной отдачей.

Подобной самоотверженностью и верностью своей аудитории могут похвастаться далеко не все артисты. При каких обстоятельствах Успенская получила травму, она не уточняет.