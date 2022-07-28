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Киноафиша Статьи «Перестали общаться с Милохиным»: Медведева раскрыла все карты

«Перестали общаться с Милохиным»: Медведева раскрыла все карты

28 июля 2022 10:00
«Перестали общаться с Милохиным»: Медведева раскрыла все карты

Фигуристка опровергла роман с блогером.

Пара Евгении Медведевой и Дани Милохина стала одной из самых обсуждаемых на проекте «Ледниковый период» в 2021 году. Они вместе записывали шутливые видео в соцсетях, посещали мероприятия, а на льду разыгрывали роман. В финале одного из выступлений фигуристка и блогер даже поцеловались под овации зрителей. К тому времени поклонники уже не сомневались, что между молодыми людьми вспыхнули настоящие чувства.

Однако после завершения шоу стало понятно, что Медведева и Милохин не встречаются. Фанаты ломали голову, что же произошло. И теперь Медведева раскрыла все карты. Она опровергла слухи о романе с блогером, заявив, что они были просто друзьями. Но сейчас даже дружеские отношения спортсменка с Милохиным не поддерживает. По ее словам, после окончания проекта у них закончились общие темы.

«Перестали общаться с Милохиным», — отметила она для шоу на YouTube-канале Forbes.

При этом спортсменка развеяла и популярные предположения о том, что роман был специально придуман для привлечения внимания к их паре на проекте. Медведева заявила, что никакого сценария не было.

Фото: Legion-Media, East News
Елена Королева
Елена Королева
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