Перестала выходить на связь: куда пропала лишившаяся носа экс-супруга Аршавина

Алиса Казьмина после расставания с Андреем Аршавиным регулярно становилась героиней скандалов. Бывшая избранница спортсмена в многочисленных ток-шоу жаловалась на состояние здоровья, а в марте этого года призналась, что во всех бедах виновата ее мать. Якобы она специально заразила дочь сифилисом, чтобы отправить насильно лечиться и избавиться от нее. После этих сообщений Казьмина перестала выходить на связь и удалила все публикации, сделанные после расставания с футболистом.

Подобное поведение напугало поклонников. В ее блоге можно увидеть десятки вопросов без ответов от пользователей Сети, которые интересуются ее состоянием.

Как предполагает врач-психиатр Ирина Антипова, Казьмина из-за своего поведения могла оказаться в лечебнице, где нет доступа к телефонам. В ее сообщениях, по мнению эксперта, можно увидеть сразу несколько серьезных диагнозов, что могло стать причиной для госпитализации. Специалист даже не отрицает, что Казьмина могла отправиться восстанавливать здоровье за границу.

«Она вполне могла после этого попасть в спецлечебницу под наблюдение врачей», — цитирует слова Антиповой портал Woman .

При этом родственники Казьминой никак не комментируют ситуацию. Они не отвечают на вопросы СМИ и поклонников.