Перестала выходить из дома: раскрыты тревожные подробности состояния Эдиты Пьехи

Уже больше года Эдита Пьеха не появляется на публике. Известно, что звезда эстрады живет в доме под Санкт-Петербургом. Некоторое время назад появлялись слухи, что артистка страдает от одиночества: мол, в интервью она заявляет, что ни внук, ни дочка ее не навещают. Но Илона Броневицкая уверяет, что Пьеха просто кокетничает. По ее словам, она постоянно на связи с матерью. Вместе с сыном Стасом они регулярно приезжают к певице, помогают в присмотре за домом и делают необходимый ремонт.

Кроме того, Броневицкая в шоу «Звезды сошлись» поделилась и подробностями о состоянии Пьехи. И, как выяснилось, поклонникам есть о чем тревожиться. Артистка уже давно перестала выходить из дома, так как не может самостоятельно передвигаться. Хотя близкие специально приобрели ей инвалидную коляску, Эдита Станиславовна принципиально ей не пользуется. С помощью сиделок и домработниц ей удается добраться лишь до крыльца.