Перестала скрываться: внешность жены SHAMAN заставила народ ахнуть

Популярный певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, долго не афишировал свою личную жизнь. Известно, что исполнитель состоит во втором браке, но фото супруги он не показывал и с женой на публичных мероприятиях не появлялся.

Но в честь пятой годовщины брака спутница жизни звезды сама рассекретила себя.

Елена Мартынова опубликовала совместное фото с мужем, поздравив его с деревянной свадьбой. Супругой певца оказалась стройная эффектная брюнетка.

Елена рассказала, что ее муж долго и самоотверженно шел к успеху, поэтому девушка быстро поняла, что должна разделить судьбу талантливого музыканта. До брака с Дроновым Мартынова уже была замужем за известным писателем Александром Цыпкиным.