Перестала отвечать на звонки: куда исчезла Елена Николаевна из «Джентльменов удачи»

Некоторым актерам судьба преподносит все для того, чтобы они стали яркими звездами кинематографа. Повезло и Наталье Воробьевой, ведь уже на третьем курсе театрального вуза ей удалось сняться в культовой картине Гайдая «12 стульев».

А затем в ее фильмографии появляется другая известная комедия. В «Джентльменах удачи» артистка сыграла воспитательницу Елену Николаевну. Эти роли стали для девушки счастливым билетом в мир кино, но она не захотела воспользоваться этой возможностью. Всего через несколько лет красавица вышла замуж за Олега Хржича и уехала в Европу.

После переезда Воробьева даже не отвечала на звонки советских режиссеров. Поэтому вскоре о талантливой и привлекательной актрисе все забыли. Спустя время разрушился и ее брак. Она не смогла вернуться на экраны и решила попробовать свои силы на другом поприще. Сегодня Наталья достаточно известная хорватская поэтесса.