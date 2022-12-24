Перестала быть похожа на себя: как живет и выглядит супруга Яббарова из «Дома-2»

Настя Голд попала на проект «Дом-2» после случайного знакомства в мобильном приложении. Интеренет-другом оказался Валерий Блюменкранц, который настойчиво уговаривал девушку приехать на стройку.

Став участницей проекта, красавица успела покрутить романы с тремя статными мужчинами. Однако свое сердце она отдала Илье Яббарову. Уже через год возлюбленные сыграли свадьбу.

Однако молодожены не учли, что их сложные характеры станут огромным препятствием для семейной жизни. Брак распался всего лишь через два года.

До свадебной церемонии Настя успела сильно измениться. Она сделала ринопластику и увеличила грудь. Теперь на фотографиях в социальных сетях поклонникам сложно найти ту яркую экс-участницу проекта. Слишком маленький нос и огромное количество фотошопа сделали из фактурной девушки переделанную куклу.