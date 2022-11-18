Перестал следить за собой: в этом отощавшем парне победителя «Евровидения» не узнать

В 2009 году Александр Рыбак одержал победу на «Евровидении». Триумф музыканта был поистине грандиозным: он не только занял первое место, но и побил рекорд по количеству набранных баллов за всю историю конкурса. Это сделало исполнителя звездой мирового масштаба. Но счастье длилось недолго.

Последний на сегодняшний день альбом артиста вышел 10 лет назад. Сохранить мировое признание Рыбаку не удалось: он гастролирует преимущественно по странам СНГ и Прибалтике. К тому же исполнителя часто обвиняли в плагиате, что не лучшим образом отражалось на его репутации. В 2018-м он вновь отправился на «Евровидение», но занял лишь 15-е место.

Между тем фанаты отмечают, что Рыбак утратил не только былую популярность, но и все свое очарование. Норвежский певец ведет социальные сети, где публикует фото и видео, глядя на которые, подписчики начинают думать, что он совсем перестал следить за собой. Многим не нравится, что артист выглядит слишком худым и болезненным.