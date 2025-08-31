Меню
«Переснял бы»: за что Майкл Бэй разнес свой собственный фильм — это не помешало ему стать одним из лучших боевиков конца 90-х

31 августа 2025 07:29
Для россиян — и вовсе классика.

В 1998 году на экраны вышел фильм, который сегодня сложно назвать иначе как классикой поп-культуры — «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом в главной роли.

Сюжет знаком многим: Земле грозит гибель из-за гигантского астероида, и спасти планету поручают группе бурильщиков во главе с харизматичным героем Уиллиса.

В России «Армагеддон» показывали по телевизору так часто, что он превратился в культовый фильм конца 90-х и начала нулевых.

На «Кинопоиске» лента до сих пор держит крепкую оценку — 7,8 баллов, что для блокбастера того времени весьма внушительно. Однако за пределами постсоветского пространства публика оказалась куда менее лояльной.

Режиссерские извинения

На Западе «Армагеддон» ругали щедро: за скомканный сюжет, за пафосный финал и за нестыковки в логике. И оценка в 6,7 баллов на IMDb прямое тому доказательство.

Майкл Бэй не стал оправдываться — он согласился с критикой. Более того, спустя годы он открыто признался, что фильм снимался в катастрофических условиях.

Если бы я мог, то переснял бы всю последнюю треть картины. Студия фактически забрала у нас контроль над проектом. Это было ужасно, — говорил режиссер.

По его словам, на создание такого масштабного фильма у него было всего 16 недель — студия требовала выпуск к определенной дате.

Темп оказался настолько запредельным, что у эксперта по спецэффектам случился нервный срыв, и самому Бэю пришлось доделывать ключевые сцены. В отчаянии он даже звонил Джеймсу Кэмерону за советом.

И все же, несмотря на тяжелые обстоятельства и собственное разочарование режиссера, «Армагеддон» оказался сенсацией.

При бюджете в 140 миллионов долларов он собрал в прокате более 550 миллионов. Для россиян же эта лента навсегда осталась эталоном «настоящего боевика» — и фильмом, который пересматривают из раза в раз.

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
