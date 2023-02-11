Переснимают и цитируют наизусть: любимым фильмом в Китае стал кинохит СССР

Советское кино знают и любят за рубежом: особенной популярностью оно пользуется в Китае. Одна из лент и вовсе обрела в Поднебесной статус культовой — киношники активно ее копируют, а зрители помнят буквально наизусть.

Речь идет о фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Статистка гласит, что этот проект посмотрело 400 тысяч китайцев. Среди поклонников ленты есть и весьма известные и уважаемые личности. Например, в свое время политик Дэн Сяопин назвал детище советского режиссера «истинно китайской картиной».

У столь сильной любви есть логичное объяснение. В Китае всегда уделялось огромное внимание патриотическому воспитанию, поэтому там история о зенитчицах, отдавших свою жизнь ради родины, вмиг покорила сердца зрителей. К тому же, как пишет Irma Stream , в Поднебесной все еще сильны традиции соцреализма, поэтому советские киноленты считаются там образцом для подражания.