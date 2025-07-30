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Смотрели «Мимино», а замечали этот ляп? Забавная ошибка сразу бросается в глаза — но в фильме ее все равно оставили

30 июля 2025 17:38
Смотрели «Мимино», а замечали этот ляп? Забавная ошибка сразу бросается в глаза — но в фильме ее все равно оставили

Даже в классике советского кино иногда можно найти моменты, которые вызывают улыбку не по сценарию.

«Мимино» — фильм, который многие знают наизусть. Каждая сцена здесь стала культовой, а герои — родными. Но даже такая классика не избежала промахов: один киноляп особенно бросается в глаза. И, надо сказать, он скорее вызывает улыбку, чем раздражение.

Не нужно быть супервнимательным, чтобы заметить ярко-красную сумочку в руках учительницы Лали, когда та проходит мимо Мимино и его племянника. Кажется, при финальном просмотре это должно было броситься в глаза — но переснимать сцену из-за такой мелочи? Дорого, долго, да и кто заметит?

А теперь смотрим: в одном кадре Лали уверенно шагает с бидоном по протоптанной дорожке, а уже в следующем...

Смотрели «Мимино», а замечали этот ляп? Забавная ошибка сразу бросается в глаза — но в фильме ее все равно оставили

Та-даам! — вместо него в руках красуется стильный аксессуар. Волшебное перевоплощение.

Смотрели «Мимино», а замечали этот ляп? Забавная ошибка сразу бросается в глаза — но в фильме ее все равно оставили

Нужно отдать должное — на общем фоне фильм настолько атмосферный, что такие детали теряются. И, может быть, именно в этом и есть магия старого кино: оно не боится быть несовершенным. Ведь куда важнее эмоции, герои, живые диалоги и узнаваемая интонация эпохи. А сумочка? Ну, теперь будет еще один повод пересмотреть.

У шедевров бывают и темные моменты за кадром. Например, режиссер Владимир Меньшов горько пожалел о создании своего самого успешного фильма. Да и коллеги на «Мосфильме» не пощадили режиссера.

Фото: Кадры из фильма «Мимино» (1978)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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