Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пересмотрели все кинохиты СССР? Докажите в тесте: вспомните названия 5 лент по случайным кадрам

Пересмотрели все кинохиты СССР? Докажите в тесте: вспомните названия 5 лент по случайным кадрам

22 ноября 2025 17:38
Пересмотрели все кинохиты СССР? Докажите в тесте: вспомните названия 5 лент по случайным кадрам

Справятся только заядлые киноманы.

Почти каждый кадр из советских кинолент хранит свою историю. Но сможете ли вы опознать картину, если перед вами окажется всего один случайный фрагмент?

Этот тест – настоящий вызов для киноэрудитов. Мы подобрали кадры из пяти знаменитых советских фильмов разных лет и жанров.

Вам предстоит по одному лишь изображению восстановить в памяти название картины. Будьте внимательны: некоторые фрагменты могут показаться знакомыми, но заставят серьезно задуматься.

Проверьте, насколько хорошо вы помните культовые работы. Время проверить свой кругозор или хотя бы интуицию. Удачи!

Ранее мы писали: Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)

Фото: Кадр из фильма «Полосатый рейс» (1961)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Деточкин из «Берегись автомобиля» прошел бы этот тест на 5/5, а вы? Попробуйте угадать фильмы СССР по машинам Читать дальше 8 декабря 2025
Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Упал, потерял сознание, очнулся — тест. И эротомания. И аппендицит: угадайте 6 советских фильмов по диагнозу врачей Читать дальше 7 декабря 2025
ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) ИИ нарисовал картинки к 5 цитатам из «Москва слезам не верит» – угадаете все реплики, глядя на его шедевры? (тест) Читать дальше 7 декабря 2025
Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Только выросшие в СССР пройдут этот тест по фильму «Джентльмены удачи»: проверим знание и цитат, и сюжета Читать дальше 7 декабря 2025
От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» От вахтерши до дочери Катерины: тест покажет, помните ли вы имена главных (и не очень) героев «Москва слезам не верит» Читать дальше 7 декабря 2025
Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Эти 5 фильмов СССР помогают полюбить зиму – настолько атмосферные кадры: угадаете по ним названия лент? (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР Читать дальше 6 декабря 2025
Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест) Читать дальше 6 декабря 2025
От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара От Афони до Ивана Васильевича: тест покажет, кто из киногероев СССР – ваша идеальная пара Читать дальше 6 декабря 2025
«Побег», «Голова-ластик» или что еще? Угадайте, какой культовый фильм рекламирует этот постер из СССР «Побег», «Голова-ластик» или что еще? Угадайте, какой культовый фильм рекламирует этот постер из СССР Читать дальше 6 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше