Пересмотрели все кинохиты СССР? Докажите в тесте: вспомните названия 5 лент по случайным кадрам

Почти каждый кадр из советских кинолент хранит свою историю. Но сможете ли вы опознать картину, если перед вами окажется всего один случайный фрагмент?

Этот тест – настоящий вызов для киноэрудитов. Мы подобрали кадры из пяти знаменитых советских фильмов разных лет и жанров.

Вам предстоит по одному лишь изображению восстановить в памяти название картины. Будьте внимательны: некоторые фрагменты могут показаться знакомыми, но заставят серьезно задуматься.

Проверьте, насколько хорошо вы помните культовые работы. Время проверить свой кругозор или хотя бы интуицию. Удачи!

Ранее мы писали: Не только Гоша из «Москва слезам не верит»: вспомните по кадрам 7 фильмов с участием Алексея Баталова (тест)