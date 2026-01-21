Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пересмотрела кучу детективов XXI века, но советую лишь эти: каждый длится всего пару часов, а оценки – не ниже 7.2

Пересмотрела кучу детективов XXI века, но советую лишь эти: каждый длится всего пару часов, а оценки – не ниже 7.2

21 января 2026 19:32
Пересмотрела кучу детективов XXI века, но советую лишь эти: каждый длится всего пару часов, а оценки – не ниже 7.2

Идеальный вариант для тех, у кого нет времени на сериалы.

Детективы XXI века давно вышли за рамки историй про просто поиска преступника. Сегодня это чаще глубокие исследования человеческой психологии, критика общества и виртуозно построенные нарративные головоломки. Меня, как поклонника жанра, всегда интересовало, какие из современных картин действительно стоят внимания.

Чтобы найти ответ, я пересмотрела значительное количество детективных фильмов, выпущенных с 2000 года. Целью было отделить сиюминутное от подлинно значимого и составить личный топ из самых ярких достижений жанра за последние десятилетия.

При составлении этого списка я ориентировалась на два ключевых критерия. Первый – это субъективное впечатление: как фильм держит в напряжении, насколько убедительны его герои и остаётся ли после просмотра желание его обдумать. Второй – объективные данные, а именно оценки зрительского большинства.

Для объективности я сверила свой выбор с рейтингами на Кинопоиске и IMDb. Это позволило учесть как мнение отечественной аудитории, так и международное признание, создав более сбалансированную картину.

В итоге получилась подборка из 15 фильмов, которые, на мой взгляд, представляют жанр во всём его разнообразии. Готовы взглянуть?

Ранее мы писали: Сериал с Духовны я готов пересматривать хоть 5 раз в год: так затягивает, что «Секретным материалам» и не снилось

Фото: Кадры из фильмов «Достать ножи» (2019) , «Ветреная река» (2016)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте Что смотреть после «Грозового перевала»: собрали для вас 3 фильма с похожим вайбом – №1 и 2 связаны с сестрами Бронте Читать дальше 16 февраля 2026
Духовные наследники Хитклиффа и Кэтрин: 5 фильмов о разрушительной любви, после которых «Грозовой перевал» покажется пустяком Духовные наследники Хитклиффа и Кэтрин: 5 фильмов о разрушительной любви, после которых «Грозовой перевал» покажется пустяком Читать дальше 16 февраля 2026
Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Целых 3 мини-аниме Ghibli можно посмотреть ровно за 45 минут: пропавший щенок, счастливый кит и самая странная любовь Читать дальше 15 февраля 2026
Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Жалкая пародия на «След», убийства с Бабкиной: нашел 3 худших русских детектива в истории – так плохо, что оторваться невозможно Читать дальше 15 февраля 2026
В ожидании «Ограбления в Лос-Анджелесе»: вот 5 похожих фильмов, в которых зрители болеют за преступников В ожидании «Ограбления в Лос-Анджелесе»: вот 5 похожих фильмов, в которых зрители болеют за преступников Читать дальше 15 февраля 2026
Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе Читать дальше 14 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Уже каноничнее фильмов: сериал «Гарри Поттер» от НВО исправил главную киношную проблему семейства Уизли Читать дальше 18 февраля 2026
Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Дождались «Первый отдел 5»? Вот вам еще и тест: покажет, кто вы из сериала – Брагин или Шибанов Читать дальше 18 февраля 2026
Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Культовый танец Траволты и Турман Тарантино «подрезал» из легендарного советского Sci-Fi: «Не украл, но явно вдохновился» Читать дальше 18 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше