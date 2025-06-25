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Пересмотрел «Игру престолов» и понял неочевидное: ненавистная всеми целительница предвидела падение Дейнерис

25 июня 2025 10:23
Дейнерис и Мирри Маз Дуур

И почти смогла остановить будущего тирана, но кровь Таргариенов оказалась с подвохом.

Когда мы впервые смотрим первый сезон «Игры престолов», всё кажется очевидным: Дейнерис — светлая, юная, почти святая, а Мирри Маз Дуур, та самая целительница — злющая ведьма, разрушившая ее мечты.

Но стоит пересмотреть сериал не с позиции будущей Матери драконов, а глазами взрослого зрителя, знакомого с развязкой спорного последнего сезона, и картины вырисовывается иная. Лекарь оказывается положительным героем.

Что мы знаем о Мирри

Сериал не дает много ответов даже при повторном просмотре, потому расчехляем энциклопедии, штудируем литератару. Итак, кто такая Мирри Маз Дуур?

Божья жена, целительница, женщина, которая лечила бедняков и знала, какие травы давать при лихорадке. Вела порядочный образ жизни, хотя и с позиции дотракийцев была нечиста, ведь «водилась с овцеводами». Проще говоря, жила спокойной жизнью в селении, которое производило мясо и шерсть, а не грабило посдреством силы.

Пересмотрел «Игру престолов» и понял неочевидное: ненавистная всеми целительница предвидела падение Дейнерис

Почему Мирри ненавидит Таргариенов

В один солнечный день на ее деревню налетели дотракийцы, вырезали мужчин, сожгли храм и обесчестили тысячи женщин, целительницу успели опорочить трижды.

Казалось бы, Дейнерис была ее спасительницей, а та отплатила ей кровавой местью. Но давайте посмотрим на ситуацию глубже. Набег кхаласар совершил после того, как Дрого пообещал жене завоевание Вестероса. Для этого нужно золото, а добывают его дотракийцы продавая людей в рабство (осуждаем).

Получается, косвенно в трагедии Мирри была виновна Дени, но ввиду неопытности юная Таргариен даже не осознавала это. В отличие от своего врага.

Пересмотрел «Игру престолов» и понял неочевидное: ненавистная всеми целительница предвидела падение Дейнерис

Месть Мирри

В тот момент, когда Дейнерис с благородным видом протягивает ей руку, словно «спасает», Мирри уже всё понимает: ей нужно остановить ту, которая потенциально убьет миллионы людей по всему миру, включая и жителей Королевской гавани.

Отравлена ли рана Дрого специально? Вероятнее всего. Но и без магии он бы не выжил: пыль, жара, гной, пот. Устранили Кхала ради справедливости, пусть и искажённой страданиями. Она забрала у Дейнерис всё, как дотракийцы забрали у неё — и в этом симметричном аду восточной морали есть своя правда.

Её пророчество — «Когда солнце взойдёт на западе...» — звучит как злая насмешка, но на деле это, пожалуй, самый пронзительный момент сезона. Мирри знала, что Дрого уже не вернётся. Знала, что Дейнерис не сможет родить ребенка и отчается настолько, что отправится к любимому на тот свет.

Когда смотришь «Игру престолов» второй раз, Мирри Маз Дуур — уже не ведьма. Ей сочувствуешь, хотя и не проникаешься полноценно, ведь создатели мастерски пытаются влюбиться в Дейнерис, чтобы позже испытать катарсис, увидев как Мать Драконов сходит с ума.

Бастард до седьмого колена: именно Джендри станет королем Вестероса в книгах Мартина (а еще у него должен появиться свой дракон!). В книгах была абсолютно другой: зрители «Игры престолов» выбрали самую невыносимую героиню — Серсея с Дени рядом не стояли.

Фото: Legion-Media, кадры из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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